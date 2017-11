Californie: Une cavale meurtrière près d'une école primaire fait quatre morts

Une fusillade a fait quatre victimes dans le nord de la Californie, le 14 novembre 2017. — Jim Schultz/AP/SIPA

Nouveau drame des armes à feu aux Etats-Unis. Un homme a ouvert le feu aux alentours d’une école primaire du nord de la Californie, mardi matin. Au total, le drame a fait cinq morts dont le tireur, abattu par la police, et dix blessés, selon le shérif adjoint du comté de Tehama, Phil Johnston.

Saddened to hear of the shooting in N. California, the loss of life & injuries, including innocent children. We commend the effort of courageous law enforcement. We'll continue to monitor the situation & provide federal support, as we pray for comfort & healing for all impacted — Vice President Mike Pence (@VP) November 14, 2017

Le bilan aurait pu être bien plus lourd, selon la police : le personnel de l’école, en entendant des tirs, a en effet eu le temps de fermer les portes, tandis que les élèves s’abritaient sous les tables et chaises. Le suspect, qui a défoncé le portail de l’établissement avec un véhicule volé, est entré dans la cour, tirant à travers les murs et les fenêtres, mais n’a pas pu pénétrer dans le bâtiment.

BREAKING: At least 3 dead in shooting in Tehama Co. it started at a home and moved to the school. Shooter shot and killed by police. pic.twitter.com/xIKvyIxq4y — Sara Stinson (@SaraStinsonNews) November 14, 2017

Cette cavale meurtrière aurait commencé dans une maison par une dispute conjugale avant de se terminer à l’école primaire Rancho Tehama, dans une zone rurale du nord de la Californie. Un témoin affirme à la chaîne NBC que son colocataire a été abattu par le suspect, décrit comme un ancien prisonnier. Ce dernier était un voisin « fou » qui les « menaçait », assure Brian Flint.