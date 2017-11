Californie: Une cavale meurtrière s'achève dans une école primaire, au moins cinq morts

Nouveau drame des armes à feu aux Etats-Unis. Un suspect a ouvert le feu aux alentours d’une école primaire du nord de la Californie, mardi matin. Au total, le drame a fait cinq morts dont le tireur, abattu par la police, selon les déclarations du shérif adjoint du comté de Tehama, Phil Johnston, interviewé par NBC. On ne sait pas si des enfants font partie des victimes, mais trois écoliers figurent parmi la douzaine de blessés.

BREAKING: At least 3 dead in shooting in Tehama Co. it started at a home and moved to the school. Shooter shot and killed by police. pic.twitter.com/xIKvyIxq4y