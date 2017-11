VIDEO. Ingérences russes: Trump en guerre ouverte avec les anciens patrons du renseignement américain

L’enquête sur les soupçons d’ingérence russe dans la vie politique américaine continue de déchaîner les passions. Donald Trump « devrait avoir honte » d’avoir traité de « vendus » les anciens chefs des services de renseignement qui ont conclu en janvier que la Russie avait bien interféré dans les élections américaines, a estimé dimanche l’ancien directeur de la CIA, John Brennan.

« Il nous a traités de vendus parce qu’il essaie de délégitimer les conclusions » du renseignement, a déclaré John Brennan, interrogé sur CNN aux côtés de l’ancien patron des services de renseignement américains, James Clapper. « Vu la source des critiques, je considère ces critiques comme un honneur », a ajouté l’ancien chef de la CIA, qui avait été nommé par Barack Obama.

Questionné samedi après sa rencontre avec le président russe sur les accusations d’ingérence de Moscou dans le scrutin qui l’a porté au pouvoir, Donald Trump avait mis en avant les dénégations de Vladimir Poutine, semblant lui donner raison.

When will all the haters and fools out there realize that having a good relationship with Russia is a good thing, not a bad thing. There always playing politics - bad for our country. I want to solve North Korea, Syria, Ukraine, terrorism, and Russia can greatly help!