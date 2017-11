«Foutez le camp avec vos réfugiés»… Des milliers de nationalistes ont manifesté en Pologne

MANIFESTATION Outre les classiques « Dieu, honneur et patrie » et « Gloire à nos héros », de nombreux slogans xénophobes ont été entendus…

Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont participé samedi à Varsovie à une marche nationaliste à l’occasion de la Fête de l’Indépendance. — JANEK SKARZYNSKI

« La Pologne pure, la Pologne blanche »… Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont participé samedi à Varsovie à une marche nationaliste à l’occasion de la Fête de l’Indépendance. De nombreux Polonais apolitiques ont également rejoint cette manifestation patriotique organisée par l’extrême droite.

Des jeunes gens de noir vêtus, mais aussi des familles avec des poussettes et des personnes âgées ont marché en rangs serrés sur quelque trois kilomètres sous une forêt de drapeaux blanc rouge, au milieu d’explosions de pétards et de fumées colorées de torches fumigènes.

De nombreux slogans xénophobes

Le mot d’ordre officiel et rassembleur était « Nous voulons Dieu », une expression rappelant un chant catholique interprété parfois aujourd’hui comme un rejet de l’islam. Outre les classiques « Dieu, honneur et patrie » et « Gloire à nos héros », de nombreux slogans xénophobes ont été entendus : « La Pologne pure, la Pologne blanche », « Foutez le camp avec vos réfugiés » ou « A coups de marteau, à coups de faucille, battre la racaille rouge » - ce dernier compris à la fois comme anti-communiste et anti-russe.

Deux autres manifestations, moins importantes, organisées par des groupes antifascistes et les partis d’opposition, ont également eu lieu à Varsovie.