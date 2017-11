Centrafrique: Une attaque à la grenade fait quatre morts et plus de vingt blessés à Bangui

Des Casques bleus à Bangui le 2 janvier 2016. — ISSOUF SANOGO / AFP

L’attaque à la grenade d’un café de Bangui a coûté la vie à quatre personnes.

Des violences qui ont éclaté aprè l’attaque ont fait trois victimes de plus.

Une vingtaine de blessés ont été transportés dans les hôpitaux alentour…

Quatre personnes sont mortes et une vingtaine blessées samedi soir dans une attaque à la grenade contre un café de Bangui, un incident suivi par des représailles qui ont fait trois morts Ce sont les premières violences significatives dans la capitale de la Centrafrique depuis début 2017.

« Deux individus sur une moto ont lancé samedi soir une grenade dans le café »

L’attaque par des hommes non identifiés contre ce café, où jouait un célèbre chanteur local, s’est produite dans le PK5, un quartier qui a longtemps été l’épicentre des violences communautaires qui ont secoué Bangui ces dernières années. Le café visé, « Au carrefour de la paix », se situe à la limite des 3e et 5e arrondissements, dans le quartier musulman, poumon commercial de la ville. Selon le ministre de la Sécurité publique, Henri Wanzet, qui s’est exprimé dimanche à la radio d’Etat, quatre personnes ont été tuées et une vingtaine blessées. Une enquête officielle a été ouverte.

« Deux individus sur une moto ont lancé samedi soir une grenade dans le café » où se produisait le chanteur centrafricain Ozaguin, a déclaré le responsable de la communication de la mission de paix de l’ONU en RCA (Minusca), Hervé Verhoosel, joint par téléphone depuis Libreville.

Des membres du groupe du chanteur ont été blessés et emmenés à l’hôpital communautaire de Bangui, selon la même source. A ce même hôpital, un médecin a fait état de 21 blessés reçus aux urgences. Selon une responsable locale de Médecins sans frontières (MSF), sept autres blessés ont été évacués sur un autre centre de santé, dans le quartier Sica.

Trois corps retrouvés

Dimanche matin, la situation était très tendue aux alentours du PK5, où les corps de trois jeunes hommes ont été amenés à la morgue de la mosquée locale. Deux des victimes ont été égorgées, et une autre battue à mort. « Ce sont deux taxis-moto et un jeune qui se promenait dans le quartier », a expliqué sur place un notable du quartier sous couvert d’anonymat. Tous les trois auraient été tués dans la nuit en représailles de l’attaque.

« Ce sont des innocents », a condamné le même notable, appelant la population locale au calme mais disant « partager la colère » des proches des victimes. Des tirs sporadiques à l’arme légère et en rafales ont été entendus depuis le matin jusqu’en milieu d’après-midi dans le quartier, où patrouillaient des habitants en armes, membres de groupes « d’autodéfense ».

Un engin blindé des casques bleus de la Minusca était présent à l’entrée du PK5, sur l’avenue Koudoukou, où la circulation était très réduite.

Le quartier touché, épicentre de la crise politico-militaire du pays

Le quartier majoritairement musulman du PK5, à Bangui, a longtemps été l’un des épicentres de la grave crise politico-militaire qui secoue la Centrafrique depuis le renversement en 2013 du président François Bozizé par l’ex-rébellion à dominante musulmane de la Séléka, et une contre-offensive des milices antibalaka pro-chrétiennes.

Les interventions armées de la France (2013-2016) et de l’ONU (environ 12.500 hommes) ont depuis lors réduit considérablement les violences, en particulier à Bangui. Mais celles-ci ont repris en intensité en province depuis le départ de la force française Sangaris.

Des groupes armés et des milices s’affrontent désormais pour le contrôle des ressources dans ce pays de 4,5 millions d’habitants, l’un des plus pauvres au monde.

« Cela nous fait perdre l’espoir »

Dans une courte vidéo publiée sur facebook, l’artiste Ozaguin, chanteur très en vue dans son pays où il est surnommé le roi de la rumba centrafricaine, a confirmé que six de ces musiciens avaient été blessés dans l’attaque à la grenade. Il s’est dit étonné de ne pas avoir été lui-même blessé par des éclats de grenade et a remercié Dieu et ses fans pour leur soutien.

« Ozaguin était venu se produire ici pour faire en sorte que tous les Centrafricains, musulmans et chrétiens, se retrouvent ici dans la cohésion sociale », a expliqué le propriétaire du café visé, Issiakou Guymba. « Un groupe de gens non identifiés est venu sur une moto-taxi, ils ont jeté une ou des grenades au milieu de la foule », a-t-il raconté. « Cela nous fait perdre l’espoir, quand des gens viennent semer comme ça la panique dans la population ».