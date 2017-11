Soupçons d'ingérence russe dans la présidentielle américaine: La CIA maintient ses accusations

La réponse du berger à la bergère. Quelques heures après que Donald Trump a relayé ce samedi les nouvelles dénégations de Vladimir Poutine, le directeur de la CIA Mike Pompeo a lui maintenu ses accusations d’ingérences russes dans la campagne électorale américaine.

« Le directeur soutient, comme il l’a toujours fait, le rapport de janvier 2017 » des services de renseignement sur l’ingérence russe dans l’élection présidentielle américaine, a indiqué la CIAdans un communiqué transmis à la chaîne CNN quelques heures après des déclarations du président américain semblant donner raison à son homologue russe.

« Les conclusions des services de renseignement en ce qui concerne l’ingérence de la Russie n’ont pas changé », ajoute ce communiqué, publié par la chaîne.

CIA Director Mike Pompeo stands by US intelligence assessments that Russia meddled in the 2016 election, despite President Trump saying he believes Russian President Vladimir Putin when he says his country did not interfere https://t.co/x05hKumetm pic.twitter.com/SEmejYgssF

Donald Trump a longuement mis en avant ce samedi les dénégations de Vladimir Poutine sur ces accusations, laissant entendre, après l’avoir rencontré au Vietnam, qu’il le pensait sincère.

« Il m’a dit qu’il ne s’était absolument pas mêlé de notre élection », a expliqué le président américain après la brève rencontre avec son homologue russe à Danang, au Vietnam, en marge d’un forum régional.

Ces accusations d’ingérence sont des « absurdités », a de son côté martelé le maître du Kremlin lors d’une conférence de presse.

Les déclarations de Donald Trump ont suscité la colère de plusieurs élus démocrates, notamment le représentant Adam Schiff, qui a affirmé dans un communiqué que « le président ne dupe personne ».

“[Putin] said he didn't meddle. I asked him again. You can only ask so many times. And I believe... I think he is very insulted by it.”



You know who else is insulted by it, Mr. President? The American people. You believe a foreign adversary over your own intelligence agencies. https://t.co/lZkQAch7CT