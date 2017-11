Indonésie: Un musée crée le malaise en proposant des selfies avec une statue d'Hitler sur fond d'Auschwitz

Le comble du malaise et du mauvais goût a été atteint dans ce musée indonésien. — HENRYANTO / AFP

« La majorité de nos visiteurs s’amusent. » Voilà comment le musée De Mata, à Yogyakarta en Indonésie, a justifié la possibilité offerte de se prendre en selfie avec une statue de cire d’Hitler avec en fond une photo de l’entrée d’Auschwitz, rapporte le New York Times. L’ONG Human Right Watch a dénoncé une mise en scène « à vomir » et le centre Simon Wiesenthal, qui lutte contre le négationnisme et l’antisémitisme a demandé son retrait immédiat.

« C’est méprisable »

« Il est difficile de trouver des mots pour exprimer à quel point c’est méprisable, a indiqué le rabbin Abraham Cooper, vice-doyen du centre. Le contexte est dégoûtant, il se moque des victimes qui sont entrées et ne sont jamais sorties. » Rappelons que plus d’un million de personnes, principalement juives, ont été tuées dans le camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau.

En réaction à ce tollé mondial, le musée, qui a semblé ne pas comprendre la polémique, a annoncé ce samedi qu’il retirait cette statue de mauvais goût, selon la BBC.