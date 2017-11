Le Royaume-Uni quittera l'UE le 29 mars 2019 à 23h

La Première ministre, Theresa May, le 29 mars 2017, le jour du déclenchement officiel du Brexit. — Ben STANSALL / AFP

On connaît la date, et même l’heure exacte de la sortie de la Grande-Bretagne de l’UE. Le gouvernement britannique a annoncé ce vendredi que le Brexit aurait lieu le 29 mars 2019 à 23h GMT, une précision qui fera l’objet d’un amendement au projet de loi de retrait de l’UE, en cours d’élaboration au parlement.

Selon le ministre en charge du Brexit, David Davis, certains députés s’inquiétaient que la date de mise en œuvre du Brexit ne soit pas inscrite dans la loi. « Nous avons écouté les membres du Parlement, et nous avons apporté ce changement pour éviter toute confusion », a précisé David Davis.

L’heure choisie par le gouvernement britannique surprend

Après le vote des Britanniques en faveur du Brexit lors du référendum de juin 2016, la Première ministre Theresa May avait officiellement formalisé le 29 mars l’intention de son pays de quitter l’UE. Elle avait ainsi ouvert une période de tractations de deux ans avant le retrait officiel du Royaume-Uni. Lors de son discours de Florence, le 22 septembre, elle avait répété son intention de voir le Brexit se concrétiser le 29 mars 2019, une date qui n’est donc pas une surprise.

Plus surprenante est l’heure choisie par le gouvernement britannique : les dirigeants européens s’attendaient à ce que le Brexit survienne à minuit heure de Londres. Il surviendra finalement à minuit heure de Bruxelles, et donc une heure plus tôt au Royaume-Uni. L’amendement sera intégré au projet de loi de retrait de l’UE, qui doit faire l’objet d’un examen détaillé en commission à partir du mardi 14 novembre. Ce projet de loi gouvernemental, texte crucial dans le processus de sortie de l’Union européenne, est destiné à mettre fin à la suprématie du droit européen au Royaume-Uni.