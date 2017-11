Une escale surprise. Au terme d’une visite de 24 heures aux Emirats arabes unis, le président français a fait un crochet par Ryad, jeudi soir, visant notamment à faire baisser la tension entre l’Arabie saoudite et l’Iran. Emmanuel Macron avait annoncé en début de soirée à Dubaï un déplacement de « deux heures » à Ryad, le temps de rencontrer le jeune prince héritier Mohammed ben Salmane, considéré comme l’homme fort d’Arabie saoudite.

Sur Twitter, le président français a publié une vidéo dans laquelle il se dit « heureux », remerciant son interlocuteur d’avoir pris « un peu de [son] temps » pour le rencontrer.

Le dialogue, comme avec tous mes interlocuteurs, pour construire une paix durable. pic.twitter.com/0BBvRstKQH — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 9, 2017

Le prince Salmane et le président français ont « discuté des récents développements au Moyen-Orient et de leurs efforts pour la sécurité et la stabilité dans la région, y compris via une coordination dans le combat contre le terrorisme », a précisé l’agence de presse d’Etat saoudienne SPA, après la rencontre.

« Parler avec tout le monde pour construire la paix »

La décision quant à cette visite « a été prise tôt ce matin » jeudi, avait expliqué Emmanuel Macron. « Il est important de parler avec tout le monde », avait-il souligné, ajoutant que la France avait un rôle « pour construire la paix ».

Il avait indiqué qu’il entendait discuter avec le prince héritier saoudien de l’Iran, du Yémen et du Liban, dont le Premier ministre Saad Hariri a brutalement annoncé sa démission samedi à Ryad.

Depuis le week-end dernier, le ton est encore monté entre l’Iran et l’Arabie saoudite. Au coeur des nouvelles tensions, le sort du Liban mais aussi du Yémen, en proie à un conflit meurtrier où les deux poids lourds du Moyen-Orient soutiennent des camps opposés. Ce pays de la péninsule arabique est le théâtre de la pire crise humanitaire de la planète, selon l’ONU.

Tensions avec l’Iran

Sur ce dossier du Yémen, « le président français a condamné l’attaque au missile sur Ryad par les (rebelles) Houthis (soutenus par l’Iran), et souligné la solidarité de la France avec le Royaume », a affirmé SPA, l’agence de presse d’Etat saoudienne.

« J’ai entendu des positions très dures » exprimées par l’Arabie saoudite « vis-à-vis de l’Iran, qui ne sont pas conformes à ce que je pense », avait déclaré auparavant Emmanuel Macron lors d’une conférence de presse à Dubaï, avant son départ pour Ryad.

20 Minutes avec AFP