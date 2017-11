VIDEO. Vietnam: Donald Trump et Vladimir Poutine vont se rencontrer vendredi

Photomontage de Donald Trump et Vladimir Poutine. — PHOTOS AFP

Il ne se sont pas vus depuis juillet dernier et le sommet du G20 à Hambourg (Allemagne). Vladimir Poutine et Donald Trump vont se rencontrer une nouvelle fois demain, vendredi, au Vietnam. L'échange aura lieu en marge du Forum des pays de l'Asie-Pacifique (Apec) qui se tient à Danang, a indiqué jeudi le conseiller du Kremlin, Iouri Ouchakov.

L'heure de la rencontre « est en train d'être discutée » et l'on ne sait pas pour le moment si cette dernière durera plus longtemps que la « discussion allemande » qui s'était étalée sur environ deux heures et demie.

Syrie et Corée du Nord au menu?

« Poutine et Trump participeront au même sommet et se trouveront dans une seule pièce. C'est pourquoi il est tout à fait logique qu'ils se rencontrent », a encore déclaré à la presse Iouri Ouchakov. « Le plus important est qu'il y a des sujets sur lesquels discuter, à commencer par la Syrie et pour finir, la Corée du Nord », a-t-il alors estimé.

Pour rappel, les relations entre les Etats-Unis et la Russie sont toujours au plus bas depuis l'élection de Donald Trump, sur fond de crise en Ukraine, de guerre en Syrie et d'accusations d'ingérence russe dans l'élection présidentielle américaine.