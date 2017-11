Yémen: La famine pourrait faire «des millions de morts»

Un enfant attend la distribution d'eau potable au Yémen. — CHINE NOUVELLE/SIPA

Un pays en détresse absolue. Le Yémen, soumis depuis lundi à un blocus par l’Arabie saoudite, fait face à « la plus grande famine » de ces dernières décennies, qui pourrait faire des « millions de victimes », a averti mercredi le secrétaire général adjoint aux Affaires humanitaires de l’ONU, Mark Lowcock.

Mercredi soir, le Conseil de sécurité de l’ONU a réclamé à la coalition arabe dirigée par l’Arabie saoudite au Yémen la fin du blocus. Lors d’une réunion à huis clos, les 15 membres du Conseil de sécurité ont exprimé « leur inquiétude » et ont souligné « l’importance de garder tous les ports et aéroports du Yémen en état de fonctionnement ».

Le blocus des ports, aéroports et accès routiers au Yémen est le résultat d’un conflit entre l’Arabie saoudite, soutenue par les Etats-Unis, et l’Iran, déclenché par un tir de missile ce week-end de rebelles houthis yéménites pro-iraniens intercepté près de Ryad.

Un enfant meurt toutes les 10 minutes du choléra

La Suède, à l’origine de la convocation de la réunion du Conseil de sécurité sur la situation humanitaire au Yémen, avait mis au préalable en garde contre les « immenses conséquences » pour le peuple yéménite si le blocus imposé par Ryad perdurait.

« Le niveau de souffrances est immense. La dévastation est presque totale. 21 millions de personnes ont un besoin d’aide humanitaire urgente », a déclaré à des journalistes le représentant suédois adjoint à l’ONU, Carl Skau. « C’est la pire situation humanitaire dans le monde, sept millions de gens au bord de la famine, un enfant meurt toutes les dix minutes de maladie, presque un million de malades du choléra », a-t-il égrené.

L’ambassadeur français à l’ONU, François Delattre, a appelé de son côté « toutes les parties au Yémen à permettre un accès humanitaire rapide, sûr et sans entraves dans l’ensemble du territoire du Yémen, à travers l’ensemble de ses ports et aéroports, à commencer par le port de Hodeida (ouest) et l’aéroport de Sanaa ».