Convoqué comme juré, le citoyen ordinaire Barack Obama fait sensation au tribunal

Barack Obama, un citoyen (presque) comme les autres. Mercredi, l’ancien président américain a fait sensation au tribunal de Chicago, où il était convoqué comme juré potentiel. Il est arrivé avec les gardes du corps du Secret Service, a serré des mains et pris des selfies, au plus grand bonheur des Américains présents.

Guess who I ran into at jury duty?!?

Unbelievable! #Obama #Chicago #DaleyCenter #MissHimSoMuch pic.twitter.com/8dG5MoPFDG