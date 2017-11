Les démocrates ont remportés une demi-douzaine de scrutins, mardi.

Donald Trump a reproché au candidat de Virginie d'avoir pris ses distances avec lui.

Avec cet élan, les démocrates pourraient reprendre le contrôle de la Chambre l'an prochain.

La stratégie démocrate semble simple : faire de chaque scrutin un référendum pour ou contre Donald Trump. Et un an après le coup de tonnerre à la Maison Blanche, ça a payé, mardi soir, avec une demi-douzaine de victoires majeures. Avec un président historiquement impopulaire, les républicains pourraient perdre gros au Congrès lors des élections de la mi-mandat, l’an prochain.

Les démocrates ont remporté les sièges de gouverneurs de Virginie et du New Jersey, ainsi que plusieurs élections locales en Caroline du Nord, dans le New Hampshire, dans l’Etat de Washington ou encore à Boston et New York, où les maires libéraux ont été réélus, à la plus grande joie d’Hillary Clinton et du nouveau patron du parti, Tom Perez.

So many groups own a piece of last night's victory, from @theDemocrats to @EMILYsList to @TheDLCC. It's remarkable to watch our Democratic family—groups with decades of victories and those born in the aftermath of the last election—team up to make nights like last night possible. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) November 8, 2017

The historic wins we’re seeing tonight wouldn’t have been possible without all of us working together. Huge thanks to all of our partners: @voteblackpac, @peoplefor, @everytown, @CASAinAction, @SierraClub, @GiffordsCourage, For Our Future, Military Families Mobilize, @LIUNA… — Tom Perez (@TomPerez) November 8, 2017

Vote sanction contre Trump

Les victoires en Virginie et dans le New Hampshire étaient attendues – les deux Etats ont été remportés par Clinton – mais leur ampleur, avec 9 et 13 % d’écart, et les sondages sortis des urnes font figure d’avertissement pour le président. 50 % des électeurs ont indiqué que le président avait été un facteur déterminant dans leur choix. Deux fois plus de personnes ont voté pour le sanctionner que pour le soutenir.

Sur Twitter, le président américain s’est immédiatement défendu, critiquant le candidat républicain battu en Virginie, qui a fait une campagne sur des thèmes populistes mais sans jamais s’afficher aux côtés de Donald Trump.

Ed Gillespie worked hard but did not embrace me or what I stand for. Don’t forget, Republicans won 4 out of 4 House seats, and with the economy doing record numbers, we will continue to win, even bigger than before! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2017

Les démocrates bien placés pour le Chambre, moins pour le Sénat

Avec un président historiquement impopulaire après moins d’un an, à 37,6 % d’opinions favorables, les démocrates sont « favoris » pour reprendre le contrôle de la Chambre en novembre 2018, estime l’expert en statistiques Nate Silver. Lors de la mi-mandat, tous les sièges sont en effet renouvelés, et le parti au pouvoir est souvent sanctionné.

Au Sénat, en revanche, ça sera beaucoup plus compliqué. Sur le papier, les démocrates n’ont besoin que de gagner trois sièges supplémentaires. Mais sur les 33 scrutins (un tiers du Sénat est renouvelé tous les deux ans), 25 sont des démocrates sortants, et près de la moitié sont des Etats conservateurs remportés par Trump. Du coup, sur le papier, le parti d’Hillary Clinton a beaucoup plus à perdre qu’à gagner.

Obtenir la majorité à la Chambre représenterait toutefois une victoire majeure pour les démocrates. Dans une cohabitation partielle, ils pourraient bloquer les projets de loi républicains. Et surtout, c’est la Chambre qui peut voter, à la majorité simple, pour lancer une procédure d’impeachment. En revanche, il faut un vote à la majorité des deux tiers au Sénat pour destituer un président.

P.B. avec AFP