Etats-Unis: Danica Roem devient la première élue locale ouvertement transgenre

C’est une grande avancée aux Etats-Unis. Danica Roem est devenue ce mardi la première personne ouvertement transgenre élue à l’Assemblée générale d’un Etat américain.

La candidate démocrate de 33 ans a recueilli 55 % des voix des électeurs de la circonscription de la ville de Manassas, en Virginie (Etats-Unis). L’élue occupera le siège du sortant républicain Robert Marshall, en place depuis 26 ans.

DANICA ROEM WINS! Defeats incumbent "Bigot Bob" to become only trans state legislator in nation! Tell her congrats: https://t.co/ebrjg7UB3U pic.twitter.com/udkdI5cLjH