Harcèlement sexuel: Un ex-membre du gouvernement gallois, mis en cause par plusieurs femmes, retrouvé mort

Après la démission de Michael Fallon, le secrétaire d'Etat à la Défense, le scandale de harcèlement sexuel qui secoue le monde politique britannique a pris un autre tournant. Un membre du gouvernement régional du Pays de Galles a été retrouvé mort, ce mardi, quelques jours après avoir été accusé de harcèlement sexuel.

>> A lire aussi : Harcèlement sexuel: Un député britannique suspendu, de nouvelles accusations contre Fallon

Carl Sargeant, 49 ans, qui était ministre des Communautés et de l’Enfance au sein du gouvernement régional du Pays de Galles, a été retrouvé mort ce mardi matin dans la localité de Connah’s Quay, située dans sa circonscription électorale, a indiqué la police de North Wales.

Elle a précisé dans un communiqué que sa mort n’était pas considérée comme suspecte, tandis que l’agence de presse britannique Press Association qui a parlé avec sa famille a évoqué un suicide. Marié et père de deux enfants, Carl Sargeant avait présenté sa démission le 3 novembre, se disant « choqué et éprouvé » par les allégations de plusieurs femmes qui ont mis en cause son comportement. Il en avait été informé par le Premier ministre gallois, Carwyn Jones, sans que leur contenu ne lui en soit précisé.

Il avait aussi dit, dans un communiqué, avoir écrit au secrétaire général du Labour du Pays de Galles « pour demander une enquête indépendante et urgente sur ces accusations afin de permettre de blanchir » son nom, après quoi il espérait pouvoir à nouveau rejoindre les rangs de l’exécutif. Le ministre avait aussi été suspendu du Parti travailliste, dont le leader Jeremy Corbyn s’est dit « très choqué » par la nouvelle de sa mort.

I'm deeply shocked to hear of the terrible news about Carl Sargeant. My thoughts and profound sympathy are with his family and friends.