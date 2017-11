De la vieille sauce soja pour Trump, des hérissons pour Elizabeth II… Ces mets insolites servis aux chefs d’Etat

Il y a deux jours, Shinzo Abe, le Premier ministre japonais, n’avait pris aucun risque en offrant à Donald Trump des cheeseburgers arrosés de ketchup. Poursuivant sa tournée par la Corée du sud, le président américain aura, ce mardi, un autre aperçu de la gastronomie asiatique. Une sauce soja vieille de 360 ans figure au menu du banquet d’État offert par Moon Jae-In, son homologue sud-coréen.

Aliment de base en Corée du sud, la sauce soja peut être fermentée pendant des décennies, voire des siècles, avant d’être vendue à des prix astronomiques. Celle du banquet est « exquise », d’après le porte-parole du palais présidentiel sud-coréen. En attendant de connaître l’avis de Donald Trump, 20 Minutes revient sur les dîners d’État les plus insolites…

Le 9 avril 1957, René Coty investit la galerie des glaces du château de Versailles pour accueillir la Reine Elizabeth II et le prince Philip. N’ayant jamais compris comment les Froggies peuvent manger des escargots, les Britanniques s’inquiètent légitimement quand ils découvrent que des « hérissons périgourdins au nid » figurent au menu officiel.

La Reine demande à sa suite de se renseigner « très discrètement ». Elle est rassurée quand on lui chuchote qu’il ne s’agit « que » d’une boule de foie gras piquée de truffes et servie dans une brioche lardée de fines lamelles d’amandes.

En 1896, le Monténégro n’est pas encore un pays indépendant. Mais le prince d’alors ne rechigne devant rien pour montrer sa puissance aux invités d‘honneur. Le Figaro du 16 août 1896 nous apprend ainsi qu’il a la coutume de leur servir un immense porc rôti à la broche au milieu de la table.

Tout est dans la façon de le servir. L’article raconte ainsi que le prince cède sa place à un intendant qui d’un coup de sabre tranche le rôti en deux parties égales, laissant apparaître à l’intérieur du porc un dindon farci d’une perdrix que le prince a chassé lui-même. « Les rares privilégiés admis à la table (…) font le plus grand éloge de ce mets national », selon Le Figaro.

Le restaurant se situe au sous-sol d’un immeuble de bureaux du quartier de Ginza, à Tokyo. Au détour d’un couloir menant à l’entrée du métro. Ce n’est donc par pour le cadre que Shinzo Abe, le Premier ministre japonais a convié Barack Obama chez Jiro Ono, en avril 2014. Mais parce que l’on y sert les « meilleurs sushis du monde », selon le guide Michelin.

PM Abe set to treat Pres Obama to high-end sushi dinner at Michelin-starred Sukibayashi Jiro tonight. Shop closed pic.twitter.com/fStL5NetHI