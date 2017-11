Harcèlement sexuel: Près de 500 signalements en trois semaines à Montréal

Image d'illustration de la police à Montréal, au Canada. — Julien BESSET / AFP

L’affaire Weinstein continue de retentir au Québec. La police de Montréal a reçu 463 appels en moins de trois semaines sur sa ligne téléphonique dédiée au harcèlement sexuel, mise en place dans la foulée du scandale d’agressions sexuelles dont est accusé le producteur américain, annonce un communiqué lundi.

Parmi ces dénonciations, « 98 appels ont résulté en ouvertures de dossiers d’agressions sexuelles », indique le Service de police de la ville de Montréal (SPVM). Des témoignages publiés le mois dernier par les quotidiens montréalais La Presse et Le Devoir avaient mis en cause deux vedettes du milieu artistique, l’animateur Eric Salvail et le fondateur du groupe Juste pour Rire, Gilbert Rozon.

Tremblement de terre dans le show business québécois

Ces témoignages de harcèlement et d’agressions sexuelles présumés avaient provoqué un tremblement de terre dans le monde du show business québécois et avaient amené l’animatrice et productrice Julie Snyder, autre victime présumée de Gilbert Rozon, à porter plainte contre lui.

Les deux hommes avaient immédiatement abandonné leurs fonctions et deux télévisions françaises avaient déprogrammé des émissions dans lesquelles était impliqué Gilbert Rozon.

« Importante baisse » des appels depuis la semaine dernière

Face à l’ampleur de la situation, la police de Montréal avait décidé de mettre en place une ligne téléphonique, invitant les personnes victimes d’inconduite sexuelle à en informer la police.

« Le récent mouvement de dénonciations d’agressions sexuelles et, plus largement, d’actes à caractère sexuel a pris énormément d’ampleur » à Montréal en octobre, a indiqué la police montréalaise, qui a cependant annoncé la suspension lundi de cette ligne téléphonique spéciale après « une importante baisse » des appels depuis la semaine dernière.

Voyant les nombreux témoignages publiés dans les médias, le directeur de la police de Montréal, Philippe Pichet, avait encouragé les victimes à porter plainte auprès de ses services, les assurant sur Twitter qu’elles seraient traitées « avec le plus grand professionnalisme », un appel suivi du mot-dièse #MoiAussi.