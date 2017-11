Corée du Nord: Donald Trump et le Premier ministre japonais affichent leur fermeté face à Pyongyang

Donald Trump et le Premier ministre japonais Shinzo Abe à Tokyo, le 6 novembre 2017. — Kiyoshi Ota / POOL / AFP

Donald Trump a estimé lundi que le temps de la « patience stratégique » face à la Corée du Nord était révolu, affichant sa convergence de vues avec le Japon, en première ligne face aux menaces de Pyongyang.

Le président américain, qui a entamé à Tokyo une vaste tournée en Asie qui le mènera dès mardi à Séoul, a mis en exergue la nécessité d’isoler plus encore le régime de Kim Jong-un. « Les essais nucléaires illégaux et les tirs de missiles balistiques scandaleux […] sont une menace pour la paix internationale et la stabilité », a-t-il martelé lors d’une conférence de presse commune avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe. « L’heure de la patience stratégique est révolue », a-t-il lancé, en référence à la doctrine de son prédécesseur démocrate Barack Obama.

Celui qui avait menacé à la tribune de l’ONU de « détruire totalement » la Corée du Nord en cas d’attaque lancée par Pyongyang, a défendu sa rhétorique « forte », gage selon lui d’efficacité. « Regardez ce qui s’est passé avec une rhétorique faible au cours des 25 dernières années », a-t-il souligné.

Le Japon abattra des missiles nord-coréens « si nécessaire »

Mais le régime de Pyongyang n’a donné aucune indication qu’il entendait changer d’approche face aux mises en garde du dirigeant américain. Par la voix du journal du parti unique, le Rodong Sinmun, il a qualifié ce dernier de « vieil homme fou de la Maison Blanche ».

Donald Trump a pris soin de rassurer le Japon sur l’engagement de Washington envers la sécurité de ce pays dont l’île septentrionale de Hokkaido a été survolée à deux reprises par des missiles nord-coréens et que Pyongyang a menacé de « couler ».

Disant son soutien sans réserve à l’approche américaine consistant à maintenir « toutes les options sur la table », Shinzo Abe a, de son côté, affirmé que le Japon abattrait des missiles nord-coréens « si nécessaire ». Il a par ailleurs annoncé le gel des avoirs d’une trentaine d’organisations et personnalités nord-coréennes.

Trump rencontre les familles des Japonais enlevés par Pyongyang

Le président américain a également rencontré les familles de Japonais enlevés par des agents nord-coréens à la fin des années 1970 et au début des années 1980, une question sensible qui hante encore les Japonais. « Nous avons entendu ces très tristes histoires », a déclaré Donald Trump entouré de son épouse, du Premier ministre japonais et des familles qui portaient des portraits de leurs enfants disparus.

« Nous allons travailler avec le Premier ministre Abe pour qu’ils soient retournés à ceux qui leur sont chers ». Pyongyang avait avoué en 2002 de tels enlèvements destinés à former des espions nord-coréens à la langue, la culture et les coutumes japonaises.