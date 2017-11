Torturé pendant 5 ans par les talibans, le déserteur Bowe Bergdahl échappe à la prison

Il a assez souffert. Le soldat américain Bowe Bergdahl, ex-captif des talibans pendant cinq ans en Afghanistan après avoir déserté son poste, va échapper à une peine de prison à l’issue d’un procès très politisé. Un juge militaire de la base de Fort Bragg, en Caroline du Nord, a décidé vendredi de renvoyer le sergent Bergdahl, 31 ans, des rangs de l’armée pour manquement à l’honneur, et l’a condamné à une amende de 10.000 dollars.

Le procureur de l’armée avait réclamé 14 ans de prison, non seulement pour son acte de désertion mais également pour les deux soldats blessés pendant les opérations de recherche. Le président Donald Trump, qui avait traité le soldat de « sale traître pourri » méritant d’être exécuté pendant la campagne, a réagi sur Twitter, vendredi, qualifiant la décision de « honte absolue pour nos militaires ».

The decision on Sergeant Bergdahl is a complete and total disgrace to our Country and to our Military.