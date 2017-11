VIDÉO. Donald Trump : Ses 5 fake news les plus marquantes depuis son élection

Donald Trump est prompt à utiliser l'expression « fake news. » — Photo by REX/Shutterstock (7775033g)

Il y a un an, Donald Trump devenait le 45e président des Etats-Unis.

De la criminalité à l'économie, en passant par le terrorisme, Donald Trump a proclamé de nombreuses approximations.

On passe en revue cinq des intox les plus marquantes prononcées par Trump depuis qu'il est locataire de la Maison Blanche.

« Fake news ». Depuis que Donald Trump a été élu, il y a un an, cette expression est partout. Et le président des Etats-Unis fait partie des premiers à s’en servir. Dans son viseur, principalement, les médias américains, que le président accuse de diffuser des contre-vérités. Parfois à raison, souvent à tort.

Mais, surtout, le chef des Etats-Unis diffuse lui aussi des informations erronées, souvent par l’intermédiaire de son compte Twitter. Nous revenons sur les fake news les plus marquantes exprimées par Donald Trump depuis son élection.

Une attaque terroriste qui n’a jamais eu lieu en Suède

Ce qu’il a dit : « Regardez ce qui se passe en Allemagne, regardez ce qui se passe en Suède. La Suède, qui l’aurait cru ? La Suède. Ils en ont accepté de grands nombres. Ils ont des problèmes comme ils ne l’auraient jamais imaginé. Regardez ce qui se passe à Bruxelles. Regardez ce qui se passe partout dans le monde. Regardez Nice. Regardez Paris. »

Pourquoi c’est erroné : Donald Trump fait allusion aux politiques d’immigration de ces pays européens et aux attaques terroristes qui ont frappé Paris, Nice, Bruxelles et Berlin. Mais, au moment il prononce ce discours, le 18 février, la Suède ne vient pas d’être frappée par une attaque (l’attentat de Stockholm se déroulera plus tard, en avril).

En Suède, les déclarations de Trump sont accueillies avec étonnement. L’ancien premier ministre, Carl Bildt, s’interroge sur Twitter : « En Suède ? Une attaque terroriste ? Qu’est-ce qu’il a fumé ? Les questions fusent. »

Sweden? Terror attack? What has he been smoking? Questions abound. https://t.co/XWgw8Fz7tj — Carl Bildt (@carlbildt) February 19, 2017

Par l’intermédiaire de Catarina Axelsson, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, le gouvernement suédois a indiqué ne pas être au courant « d’incidents majeurs liés au terrorisme. »

Trump s’est ensuite justifié en expliquant avoir fait allusion à un documentaire diffusé la veille sur Fox News, dont le sujet était « les immigrants et la Suède. »

My statement as to what's happening in Sweden was in reference to a story that was broadcast on @FoxNews concerning immigrants & Sweden. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 19, 2017

L’Obamacare est-il vraiment mort ?

Ce qu’il a dit : « L’Obamacare est mort. »

ObamaCare is dead and the Democrats are obstructionists, no ideas or votes, only obstruction. It is solely up to the 52 Republican Senators! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 22, 2017

Pourquoi c’est faux : Cette phrase est presque devenue un mantra pour Donald Trump. Il l’a répétée au moins 25 fois depuis son élection, selon un décompte effectué par le Toronto star. Pourtant, la loi qui a élargi la couverture médicale est toujours en vigueur. Trump a bien essayé cet été de faire modifier la législation, mais n’y est pas parvenu à réunir une majorité.

Combien de personnes ont-elles assisté à sa prestation de serment ?

Ce qu’il a dit : « Il y avait l’air d’y avoir un million et demi de personnes. (…) Cela s’étirait jusqu’au Washington Monument. Et j’allume la télévision et par erreur je tombe sur cette chaîne qui montre un parvis vide. Et ils disent que nous avons fait venir 250.000 personnes. Maintenant, ce n’est pas mal, mais c’est un mensonge. Nous avions 250.000 personnes autour de ce petit bol que nous avons construit. (…) Le reste de cette zone de 20 blocs, jusqu’au Washington Monument, était rempli. »

Pourquoi c’est faux : Des photos aériennes montrent que les spectateurs ne remplissaient pas toute l’allée qui s’étire entre le Capitole, lieu de la prestation de serment, et le Wahington Monument, distants de 2,4 km.

De nombreux médias américains ont comparé la prestation de serment d’Obama en 2009 à celle de Trump. 1,8 million de personnes sont estimées avoir été présentes en 2009. Or, les photos montrent une foule beaucoup moins dense pour Trump à partir du Smithsonian Museum, bien avant le Washington Monument. Ce sont 700.000 à 900.000 personnes qui auraient assisté à la prestation de serment de Donald Trump en janvier.

Les Etats-Unis, un des pays les plus taxés au monde ?

Ce qu’il a dit : « Nous sommes la nation la plus taxée au monde. »

Will be going to North Dakota today to discuss tax reform and tax cuts. We are the highest taxed nation in the world - that will change. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 6, 2017

Pourquoi c’est faux : C’est encore une phrase que Trump aime marteler. Il l’a prononcée au moins 20 fois en un an et il aimait balancer cette fausse affirmation avant même d’être élu. Mais de quel type d’imposition parle-t-il ? S’il s’agit de l’impôt sur les sociétés, celui-ci pointe à 35 %, en tête des 34 pays membres de l’OCDE. Un taux qui pourrait donc donner raison à Trump. Sauf qu’en réalité, de nombreuses niches et déductions permettent de faire baisser ce taux à 18,6 %.

Et si on regarde les divers impôts qui pèsent sur les particuliers, les Etats-Unis ne sont pas en tête. Aux Etats-Unis, une moyenne de 14.800 dollars sont payés par personne, non loin des 13.800 qui font la moyenne de l’OCDE. Le Luxembourg arrive premier, avec 42.700 dollars par personne.

Plus de crimes, vraiment ?

Ce qu’il a dit : « Le taux d’homicides est à son point le plus élevé en 45 ou 47 ans. »

Pourquoi c’est faux : Depuis 1995, le taux d’homicides volontaires est en baisse. Il était d’un peu plus de 8 pour 100.000 personnes en 1995 et de 4,9 en 20158, selon des données de la Banque mondiale. Quant aux nombres de meurtres enregistrés depuis 1971, ils sont là encore en baisse, après un fort pic au début des années 1990. 15.696 meurtres ont été rapportés à la police en 2015, contre 16.000 en 1971, alors que les Etats-Unis sont plus peuplés en 2015 qu’en 1970. Là encore, Donald Trump s’est exprimé un peu trop vite.

