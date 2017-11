Attentat à New York: Daesh paiera «le prix fort» pour tout attentat contre les Etats-Unis, prévient Trump

Le président américain Donald Trump a affirmé sur Twitter ce vendredi que les militaires américains avaient frappé « plus durement » l'organisation Etat islamique ces deux derniers jours, en réponse à l'attentat perpétré à Manhattan. (image d'illustration) — Alex Edelman/NEWSCOM/SIPA

Un terroriste a foncé avec une camionnette sur des passants et des cyclistes, le 31 octobre dernier à New York, faisant huit morts.

L’assaillant a revendiqué son appartenance à l’organisation Etat islamique.

C’est la première fois depuis les attentats du 11 septembre 2001 que New York est de nouveau frappée par un attentat meurtrier.

Le président américain Donald Trump a promis ce vendredi que Daesh paierait « le prix fort » pour toute attaque contre les Etats-Unis, après la revendication par l’organisation Etat islamique de l’attentat de New York qui a coûté la vie à huit personnes ce mardi.

ISIS just claimed the Degenerate Animal who killed, and so badly wounded, the wonderful people on the West Side, was "their soldier." ..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2017

« L’[organisation Etat islamique] assure que l’Animal Dégénéré qui a tué et gravement blessé les gens merveilleux dans le West Side (de Manhattan) était leur "soldat". A cause de cela, l’Armée a frappé "plus durement" ces deux derniers jours. Ils paieront le prix fort à chaque attaque contre nous ! », a écrit le président américain sur son compte Twitter.

...Based on that, the Military has hit ISIS "much harder" over the last two days. They will pay a big price for every attack on us! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2017

L’attaque a été revendiquée par Daesh

Le groupe djihadiste a annoncé jeudi, sur son site de propagande al-Nabaque, que l’auteur de l’attentat, Sayfullo Saipov, un Ouzbek arrivé aux États-Unis en 2010, était un de ses « soldats » : « Un des soldats de Daesh a attaqué des croisés dans une rue de New-York ».

>> A lire aussi : Passants fauchés à Manhattan: Ce que l'on sait sur l'attaque terroriste de New York

« Par la grâce d’Allah, l’opération a instillé la peur dans l’Amérique des croisés en les poussant à accroître les mesures de sécurité et à intensifier les dispositifs contre les immigrants en Amérique », poursuit l’article.

>> A lire aussi : VIDEO. Attentat à New York: Le suspect se dit «satisfait» de son acte, qu'il préparait «depuis un an»

Le djihadiste de 29 ans, blessé et arrêté par la police, a expliqué avoir agi « au nom de Daesh » et s’est déclaré « fier de son acte » dans ses premiers interrogatoires. Il avait également déclaré vouloir déployer un drapeau de l’organisation Etat islamique dans sa chambre d’hôpital.