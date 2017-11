Suisse: Le verre de whisky dégusté au prix de 8.500 euros le verre était... un faux

Illustration d'une dégustation de whisky. — Mark / Flickr.com

C’était censé être le whisky le plus cher au monde. Le verre de whisky Macallan 1878, servi en août dans un hôtel de la station de sports d’hiver suisse ultra-chic de Saint-Moritz (Suisse) pour le prix de 9.999 francs, soit 8.587 euros, était en réalité un faux, révèle le site Internet d’information 20minuten.ch.

Le Waldhaus Hotel, qui avait vendu ce breuvage à son client, a publié jeudi sur sa page Facebook l’article du site d’information suisse.

Une expertise réalisée par un laboratoire

Début août, cet hôtel, qui abrite le bar « Devil’s Place » (l’antre du diable) inscrit dans le Guinness Book des records pour sa collection sans équivalent de whiskies, avait vendu à un amateur chinois un verre de ce Macallan, dont la bouteille avait été spécialement ouverte pour lui. Le prix exorbitant de ces deux centilitres avait attiré l’attention et des critiques s’étaient interrogés sur l’authenticité d’une telle bouteille.

Selon 20minuten.ch, une expertise a été réalisée par le laboratoire écossais spécialisé Rare Whisky 101, régulièrement consulté à l’occasion de ventes aux enchères de whiskies. Et la boisson dégustée par le client était en fait un whisky conçu près d’un siècle plus tard, entre 1970 et 1972.

Le client floué a été remboursé

Pour corriger cette bévue, le directeur de l’établissement, Sandro Bernasconi a fait le voyage jusqu’à Pékin afin de rembourser le client floué, « montrer » que les Suisses sont « des gens honnêtes » et qu’ils ne pratiquent pas l’arnaque, selon le site d’information qui publie une photo des deux hommes, tenant un bon de remboursement symbolique frappé du montant 9.999 francs suisses.

La fausse bouteille avait été achetée il y a 25 ans à un prix à cinq chiffres par le père de Sandro Bernasconi qui dirigeait l’hôtel avant lui, raconte encore 20minutes.ch. « Pendant tout ce temps, jamais nous n’aurions pu douter qu’il s’agissait d’une bouteille originale », a confié l’actuel patron du Waldhaus Hotel au site d’information.