Fusillade dans le Colorado: Le tireur présumé arrêté

La chasse à l’homme est terminée. Jeudi matin, la police de Thornton, près de Denver, dans le Colorado, a arrêté Scott Ostrem, suspecté d’avoir tué trois personnes la veille dans un supermarché Walmart.

UPDATE: Walmart homicide suspect Scott Ostrem has been taken into custody pic.twitter.com/q9EPq5f4ZH

Video of Scott Ostrem in handcuffs from @abc producer @kneustadt. He's suspected of killing three people last night at a Thornton Colorado Walmart. Press conference soon. pic.twitter.com/RairoBd8S8