Journalistes français tués au Mali: Des suspects seraient «en liberté» en Algérie

L’enquête sur le décès en 2013 des deux journalistes de RFI pourrait connaître une avancée significative. « Deux ou trois » des auteurs ou commanditaires de l’assassinat au Mali des Français Ghislaine Dupont et Claude Verlon se trouveraient « a priori » en Algérie, ont indiqué ce mercredi à Dakar des proches des deux reporters.

Tout en dénonçant les lenteurs des deux enquêtes menées en France et au Mali, l’Association des amis de Ghislaine Dupont et Claude Verlon a jugé que quelques progrès avaient été faits, lors d’une conférence de presse à la veille du quatrième anniversaire de la mort des deux journalistes à Kidal, dans le nord du Mali, le 2 novembre 2013. « Des suspects sérieux auraient été identifiés. Deux ont été "neutralisés" lors d’opérations militaires et un serait mort dans un accident de moto. Mais deux ou trois autres seraient toujours en vie, et donc en liberté, a priori du côté algérien de la frontière », a déclaré le porte-parole de l’association, Pierre-Yves Schneider.

« Le nom des coupables, des commanditaires, on les connaît »

« Il faut que tout soit entrepris pour que les suspects soient arrêtés, même s’ils sont en Algérie. S’ils sont tués ou restent en liberté, l’impunité aura gagné », a-t-il ajouté, en présence de Marie-Solange Poinsot, la mère de Ghislaine Dupont, et d’Apolline, la fille de Claude Verlon.

Les familles et leurs avocats, ainsi que les autres parties civiles, dont Radio France internationale (RFI), avaient été reçues le 15 juin par le juge d’instruction chargé de l’enquête française, Jean-Marc Herbaut.

« Le nom des coupables, des commanditaires, on les connaît. On pourrait dire qu’il suffit d’émettre un mandat d’arrêt. Mais c’est Kidal, c’est une zone de conflit. Aller les chercher, ce n’est pas simple », a expliqué à Dakar la présidente de France Médias Monde, qui regroupe RFI et France24, Marie-Christine Saragosse, en reconnaissant que « le temps de la justice n’est pas celui des familles ».

Ghislaine Dupont, 57 ans, et Claude Verlon, 55 ans, ont été enlevés au cours d’un reportage puis abattus près de Kidal, quelques mois après l’opération française Serval qui a mis en déroute les djihadistes dans le nord du pays.