Attentat à New York: Ryan Nash, le policier qui a maîtrisé le terroriste, devenu un héros

Ryan Nash, le policier qui a neutralisé l'assaillant, est devenu un héros pour les Américains. — Frank Eltman

Il est considéré comme un héros outre-Atlantique. Ryan Nash, le policier qui a réussi à neutraliser le terroriste lors de l’attaque de Manhattan, est devenu une véritable star aux Etats-Unis, révèle le New York Daily News. « Son intervention a permis de mettre fin au carnage peu après qu’il n’a débuté », a déclaré aux médias le commissaire de police James P. O’Neill.

« C’est un héros, il n’y a pas de doute », a également résumé Andrew Cuomo, le gouverneur de l’Etat de New York.

Hero NYPD officer Ryan Nash stopped a terrorist from taking even more lives in Lower Manhattan - NYDN pic.twitter.com/y8IOh2939T — Breaking911 (@Breaking911) November 1, 2017

En trois ans, Ryan Nash a déjà reçu cinq récompenses

Ce mardi, le policier avait d’abord été appelé pour une intervention dans un lycée de Stuyvesant, où une adolescente menaçait de se suicider. Alerté par ce qu’il se passait non loin de là, au croisement de Chambers Street et West Street, Ryan Nash décide de se rendre sur place. Il tombe alors sur l’assaillant d’origine ouzbek, qui était en train de dégainer deux armes, qui se sont révélées être ensuite un fusil à air comprimé et un fusil de paint-ball. Sans hésiter, Ryan Nash décide immédiatement d’ouvrir le feu, neutralisant le suspect en le blessant au ventre.

Agé de 28 ans, Ryan Nash travaille depuis 2012 pour la police de New York. En trois ans, il a déjà reçu cinq récompenses pour ses états de services.