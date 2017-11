Quelques heures après l’inculpation de Sayfullo Saipov, l’auteur présumé de l’attentat de New York qui a fait huit morts le 31 octobre, le président américain Donald Trump a réclamé ce mercredi sur son compte Twitter qu’il se voit infliger la peine de mort.

NYC terrorist was happy as he asked to hang ISIS flag in his hospital room. He killed 8 people, badly injured 12. SHOULD GET DEATH PENALTY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 2, 2017

« Le terroriste de NYC [pour New York City] était satisfait et a demandé que le drapeau de l’EI soit accroché dans sa chambre d’hôpital. Il a tué 8 personnes et en a grièvement blessé 12. IL DEVRAIT ETRE CONDAMNE A MORT ! », a écrit Donald Trump sur Twitter.

Une procédure exceptionnelle permettrait de requérir la peine de mort

Le président américain avait plus tôt évoqué la possibilité d’envoyer l’assaillant, un Ouzbek de 29 ans arrivé aux Etats-Unis en 2010 à Guantanamo, la base américaine transformée en centre de détention pour djihadistes à Cuba. Auteur présumé de l’attentat de New York mardi, Sayfullo Saipov, blessé lors de son arrestation et hospitalisé depuis, a déclaré aux enquêteurs être « satisfait » de son acte et demandé que soit déployé dans sa chambre d’hôpital le drapeau noir de l’organisation djihadiste Etat islamique.

Saipov a reconnu être l’auteur des écrits en arabe mentionnant Daesh retrouvés à proximité du camion par les enquêteurs. Inculpé pour terrorisme, il est déjà cité pour deux chefs d’inculpation fédérale : violence et destruction de véhicules et soutien à une organisation terroriste étrangère. Ces faits l’exposent à la prison à perpétuité.

Mais le procureur de Manhattan, Joon Kim, a évoqué une procédure qui permettrait de requérir la peine de mort.

20 Minutes avec AFP