Grande Bretagne: Accusé de harcèlement sexuel, le ministre de la Défense démissionne

Accusé de harcèlement sexuel, le ministre britannique de la Défense Michael Fallon a démissionné mercredi, a indiqué un porte-parole du ministère à l’AFP.

Le ministre avait été accusé d’avoir posé sa main sur le genou d’une journaliste au cours d’un dîner, lors de la conférence du parti conservateur, en 2002. Michael Fallon a déclaré à la BBC que son comportement dans le passé n’avait « peut-être pas été à la hauteur ».

Here is Sir Michael Fallon's resignation letter

And this is the reply from the Prime Minister: