Donald Trump Jr poste un tweet surréaliste sur Halloween, sa fille et le socialisme

Donald Trump Jr, fils aîné du président américain. — Kathy Willens/AP/SIPA

Le tweet épinglé tel un étendard sur son compte Twitter annonce la couleur : « La vie est dure, elle l’est encore plus quand on est stupide. » Mardi soir, alors que les Etats-Unis célébraient Halloween, Donald Trump Jr s’est surpassé en postant une photo de sa petite fille de 3 ans déguisée en agent de police et munie d’un énorme seau rempli de bonbons.

Sous le cliché, deux phrases : « Je vais ponctionner la moitié des friandises de Chloé et la donner à un enfant qui sera resté chez lui. Il n’est jamais trop tôt pour lui apprendre ce qu’est le socialisme. »

I’m going to take half of Chloe’s candy tonight & give it to some kid who sat at home. It’s never to early to teach her about socialism. pic.twitter.com/3ie9C0jv2G — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) October 31, 2017

Un tweet qui a su trouver son public, puisqu’il a engendré une série de moqueries, y compris parmi les célébrités. L’auteure d’Harry Potter, J. K. Rowling s’est elle-même fendue d’une réponse : « Remplis son panier de vieux bonbons laissés par son super grand-père, puis explique-lui qu’elle a plus de friandises parce qu’elle est plus intelligente que les autres enfants. »

Fill her bucket with old candy left by her great-grandfather, then explain that she has more because she's smarter than all the other kids. https://t.co/0lbhHYyFe4 — J.K. Rowling (@jk_rowling) November 1, 2017

« Encore mieux : fais-lui prendre un prêt, utilise l’argent pour acheter et manger les bonbons puis déclare-toi en banqueroute. C’est comme ça que fait Trump », a de son côté trollé l’acteur et scénariste Craig Mazin.

Better idea: have her take out loans, use the money to buy and eat candy, then default and declare bankruptcy. That's the Trump way. https://t.co/juVD1FMq2o — Craig Mazin (@clmazin) October 31, 2017

De nombreux autres internautes ont réagi en le pourrissant d’une manière magistrale.

Or you could give 90% of her candy to the one richest kid in the neighborhood.



It's never too early to teach her about Republicanism. https://t.co/gARIEd0qfM — Mikel Jollett (@Mikel_Jollett) October 31, 2017

Meanwhile Chloe dresses as a cop to teach her dad about how he's going to prison soon. https://t.co/7b9RbnBEq7 — James Felton (@JimMFelton) October 31, 2017

Chloe accepted handouts from other people. Is she a socialist now? — Jaq Tweedie (@JaqTweedie) October 31, 2017

You mean the candy that she got for free out of the goodness of strangers' hearts? 😂😂😂 — (((The Glare ™))) (@TheGlare_TM) October 31, 2017

Donald Trump Jr s’était déjà fait remarquer il y a quelques jours, en postant sur Instagram une fausse une de Time montrant son père, Donald Trump, en costume de Super-Man…