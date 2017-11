VIDEO. Attentat à Manhattan: Les New-Yorkais, «plus forts que le terrorisme», ont célébré Halloween

La parade de Halloween dans les rues de Greenwich Village à New York s'est déroulée mardi sous haute sécurité. — A. Kudacki

Le premier attentat meurtrier à New York depuis le 11 septembre 2001 n’a pas empêché les Américains de célébrer Halloween, mardi soir.

Farewell!! Thanks all for coming! Thanks to our sponsors! See you all next year!! pic.twitter.com/qEFbmsGw35 — NYC Halloween Parade (@NYCHalloween) November 1, 2017

>> A lire aussi : EN DIRECT. Attentat à New York: L'ouzbékistan prêt à coopérer avec les Etats-Unis... Des images du suspect en fuite...

Mardi, quelques heures après que le chauffeur d’une camionnette a fauché des cyclistes et des passants à Manhattan, faisant huit morts et onze blessés, des milliers de New-Yorkais et de touristes déguisés ont participé à la traditionnelle parade dans les rues de Greenwich Village. Le défilé a ainsi été maintenu, mais avec des mesures de sécurité renforcées, ainsi que l’avaient annoncé les services de police.

Out of an abundance of caution, you will see an increase of NYPD personnel throughout NYC, including the Halloween Parade. — NYPD NEWS (@NYPDnews) October 31, 2017

NYers are resilient and won't be deterred. Great to see large crowd at annual Halloween parade in Village. Thx for showing world who we are. pic.twitter.com/rl3gC0wXfl — Commissioner O'Neill (@NYPDONeill) November 1, 2017

« Nous allons vivre nos vies »

Comme le maire de la ville, Bill de Blasio, l’avait demandé, les habitants de la Grosse Pomme sont sortis, à l’occasion d’une « fête non religieuse, pour tous ». « Les New-Yorkais ont déjà été éprouvés, nous ne nous laisserons pas intimider », a poursuivi l’élu. Sinon, « ils [les terroristes] vont gagner », a fait part une habitante choquée, mais résolue à relever la tête. Une détermination dont a fait part à son tour le gouverneur de l’Etat de New, York Andrew Cuomo : « Nous savons, depuis septembre 2001, que nous sommes une cible », mais « nous allons vivre nos vies et n’allons pas laisser le terrorisme l’emporter. »

New Yorkers have been tested before. We will not be intimidated. pic.twitter.com/5JEbPJoNWR — Bill de Blasio (@NYCMayor) October 31, 2017

Les New-Yorkais sont sortis, déguisés, avec leurs enfants, sinon « ils vont gagner » dit une habitante choquée mais résolue. #NYCStrong — Xavier Yvon (@xavieryvon) November 1, 2017

Messages de soutien et prières ont afflué sur les réseaux sociaux, après l’attentat. Sur Twitter, le hashtag #NYCStrong a rapidement fait son apparition, utilisé abondamment pour promettre que les Américains ne céderont pas face au terrorisme.

8 Dead and +12 Injured in a cowardly terrorist act in #NewYorkCity today...



Throughts & Prayers with all! 🙏 #NYCStrong #NewYorkStrong pic.twitter.com/jpgmoAA078 — James Wagner (@JamesWagnerTW) October 31, 2017

Dans la nuit de mardi à mercredi, le One World Trade Center, gratte-ciel érigé sur le site des tours jumelles détruites le 11 septembre 2001, a été illuminé en rouge-blanc-bleu, en honneur de « la liberté et de la démocratie. »