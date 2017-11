8h15 : Barack Obama pense « aux victimes et à ceux qui assurent la sécurité »

L’ancien président américain Barack Obama a réagi sur Twitter à l’attentat qui s’est produit mardi à New York : « Michelle et moi pensons très fort aux victimes de l’attaque de New York et à tous ceux qui assurent notre sécurité. Les New Yorkais sont plus forts que ça. »

Michelle and I are thinking of the victims of today's attack in NYC and everyone who keeps us safe. New Yorkers are as tough as they come.