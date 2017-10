Ils voyageaient à New York pour fêter un événement heureux. Cinq Argentins font partie des huit personnes tuées mardi à New York dans l’attentat au véhicule-bélier, a annoncé le ministère argentin des Affaires étrangères. Le chauffeur d’une camionnette a fauché une vingtaine de cyclistes et passants mardi à Manhattan, faisant huit morts et au moins onze blessés le jour d’Halloween, dans le premier attentat meurtrier à New York depuis 2001.

Les victimes « sont originaires de la ville de Rosario et formaient un groupe d’amis qui fêtaient le 30e anniversaire de la fin de leurs études à l’Ecole polytechnique » de cette ville située à 300 km au nord de Buenos Aires, a précisé le ministère dans un communiqué. Un autre Argentin faisant partie du même groupe a été blessé.

Une ressortissante belge figure aussi parmi les personnes décédées

Le gouvernement argentin s’est déclaré « profondément ému par la perte des compatriotes et travaille à aider les proches et les amis des victimes ». « L’Argentine réaffirme sa condamnation la plus énergique des actes terroristes et de la violence sous toutes ses formes et réitère la nécessité d’approfondir le combat contre ce fléau », ajoute encore le communiqué.

Une ressortissante belge figure également parmi les personnes décédées, ont annoncé les autorités belges.

