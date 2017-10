« C’est une journée très difficile pour New York », a résumé le maire, Bill de Blasio, après l’attaque de mardi, qui a fait huit morts et au moins onze blessés. Cet « acte de terrorisme », comme l’a qualifié le maire, le premier attentat meurtrier à New York depuis 2001, a été perpétré au sud-ouest de Manhattan, non loin du mémorial érigé en mémoire des victimes du 11-Septembre.

Plusieurs médias ont affirmé que le chauffeur de la camionnette, un Ouzbek arrivé aux Etats-Unis en 2010, avait crié « Allah Akhbar » (« Dieu est grand ») en sortant de son véhicule. Mais aucun responsable n’a confirmé dans l’immédiat cette information. Si la piste djihadiste était avérée, ce serait la première fois que Donald Trump est confronté à un attentat de ce genre d’une telle gravité depuis son arrivée à la Maison Blanche.

« Vivre nos vies et ne pas laisser le terrorisme l’emporter »

« Nous savons depuis septembre 2001 que nous sommes une cible » mais « nous allons vivre nos vies et n’allons pas laisser le terrorisme l’emporter », a déclaré Andrew Cuomo, gouverneur démocrate de l’Etat de New York. Il a annoncé des mesures de police renforcées dans la très touristique capitale financière américaine, dans les transports en commun et tous les lieux stratégiques de l’Etat. Bill de Blasio, qui joue sa réélection dimanche, a quant à lui demandé aux New-Yorkais d’être particulièrement vigilants et de signaler toute anomalie.

Le One World Trade Center, un gratte-ciel érigé sur le site des tours jumelles détruites le 11 septembre 2001, devait être illuminé toute la nuit en rouge-blanc-bleu, en honneur de « la liberté et de la démocratie. » Et sur les réseaux sociaux, beaucoup se promettaient de ne pas céder face au terrorisme sous le mot-clef #NYCstrong (New York est fort).

Une attaque djihadiste en septembre 2016 avait fait 30 blessés

La dernière alerte terroriste à New York remonte au 22 mai, lorsqu’un ancien militaire avait lancé sa voiture à toute allure sur un trottoir de Times Square, tuant une jeune femme et blessant 22 autres personnes. L’enquête avait montré qu’il souffrait de troubles mentaux. Times Square, haut lieu touristique déjà visé par un attentat avorté en 2010, est l’un des lieux new-yorkais les plus surveillés.

La dernière attaque djihadiste dans la métropole américaine date du 17 septembre 2016, lorsqu’un jeune Américain d’origine afghane, Ahmad Rahimi, avait posé deux bombes dans le quartier huppé de Chelsea. Une seule avait explosé, faisant une trentaine de blessés légers et, « par miracle » selon la police, aucun mort. A l’issue d’un récent procès de deux semaines, il a été reconnu coupable et attend désormais sa sentence. Il risque la perpétuité.

