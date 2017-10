Etats-Unis: Fusillade à Manhattan, plusieurs blessés

Plusieurs personnes ont été blessées dans une fusillade mardi après-midi dans le sud de Manhattan, ont indiqué plusieurs médias new-yorkais.

La police de New York n’a pas immédiatement confirmé qu’il y avait des blessés, indiquant simplement dans un tweet qu’une personne avait été arrêtée.

Due to police activity, avoid the area of Chambers Street/West St.

One person is in custody. Expect many emergency personnel in the area. pic.twitter.com/rSECr0LRCN