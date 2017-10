Le bras droit de Trump qualifie un général esclavagiste d'«homme honorable»

Le secrétaire général de la Maison Blanche, John Kelly, le 19 octobre 2017. — Pablo Martinez Monsivais/AP/SIPA

Plus de 150 après, la guerre de Sécession continue d’être un sujet hautement sensible en Amérique. En pleine polémique sur la place des statues sudistes dans le patrimoine américain, le secrétaire général de la Maison Blanche, John Kelly, a provoqué de vives réactions en qualifiant le général esclavagiste Robert E. Lee « d’homme honorable » et en estimant que la guerre civile américaine avait été provoquée par une « incapacité à faire des compromis ».

« Robert E. Lee était un homme honorable. C’est un homme qui a abandonné son pays pour se battre pour son Etat, ce qui il y a 150 ans était plus important que le pays », a estimé John Kelly lundi soir sur la chaîne Fox News, à propos du commandant de l’armée sudiste qui défendait l’esclavage.

« L’incapacité à faire des compromis a mené à la Guerre Civile », a ajouté le général en retraite, devenu en juillet secrétaire général de la Maison Blanche (« Chief of staff »). John Kelly est considéré comme le collaborateur le plus proche du président Donald Trump à la Maison Blanche. Il était interrogé sur la polémique autour du retrait ces derniers mois aux Etats-Unis de plusieurs monuments et statues confédérés, considérés par de nombreux Américains comme une célébration d’un passé raciste. Le président Donald Trump avait estimé que cela revenait à « mettre en pièces » l’histoire américaine.

« Irresponsable et dangereux »

Les propos de John Kelly ont suscité de vives réactions. De nombreux commentateurs ont fustigé l’ancien général des Marines, lui reprochant de suggérer qu’un compromis pouvait être possible sur une question comme l’esclavage.

« C’est irresponsable et dangereux, particulièrement au moment où les suprémacistes blancs se sentent galvanisés, de qualifier de courageux le combat pour maintenir l’esclavage », a notamment estimé Bernice King, la fille de Martin Luther King. « Général Kelly, il n' a aucun ''compromis'' à propos de l’esclavage. Jamais. Les compromis de la constitution originelle étaient une abomination », a ajouté Chelsea Clinton sur Twitter. Plusieurs historiens ont également attaqué ses propos.

General Kelly, there is no “compromise” regarding slavery. Ever. And, the Constitution’s original 3/5ths Compromise was an abomination. https://t.co/THMjrBhxmI — Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) October 31, 2017

Personnage austère et autoritaire, John Kelly a pris les rênes de la Maison Blanche en juillet dernier pour remettre de l’ordre dans une équipe gouvernementale minée par les échecs et une gestion chaotique. D’ordinaire avare de commentaires, l’ancien général était sorti de son silence il y a 10 jours pour attaquer une élue démocrate, Frederica Wilson, qui reprochait à Donald Trump d’avoir manqué de respect à la famille d’un soldat américain tué dans une embuscade au Niger.