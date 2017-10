Allemagne: Arrestation d'un Syrien soupçonné de préparer un attentat islamiste

Photo d'illustration de la police allemande. — pixathlon/SIPA

La police allemande a interpellé ce mardi matin un Syrien de 19 ans soupçonné de préparer un attentat islamiste à l’explosif dans le pays, a annoncé le parquet antiterroriste dans un communiqué.

L’homme, présenté comme Yamen A., a été arrêté à l’aube par des forces spéciales dans la ville de Schwerin, dans le nord-est du pays, et plusieurs appartements de cette région située au nord de Berlin ont été perquisitionnés.

Le jeune homme est soupçonné d’avoir « planifié et déjà concrètement préparé un attentat à motivation islamiste en Allemagne à l’aide d’un explosif très puissant », a souligné le parquet fédéral allemand, compétent pour les affaires de terrorisme.

Le Syrien avait l’objectif de « tuer et de blesser le plus de personnes possible »

« Il n’est pas encore établi si le suspect avait déjà une cible en tête ou pas », a-t-il précisé, soulignant également ne pas disposer d’éléments sur l’appartenance du suspect « à une organisation terroriste ». Selon les enquêteurs, le Syrien a pris la décision « au plus tard en juillet 2017 de faire sauter une bombe en Allemagne avec l’objectif de tuer et de blesser le plus de personnes possible ».

Dans les semaines suivantes, il a commencé à se procurer des produits chimiques et matériaux nécessaires à la construction de l’engin explosif.

Les autorités allemandes sont sur le qui-vive depuis un an et demi en raison de plusieurs attentats islamistes perpétrés ou envisagés dans le pays, notamment celui au camion-bélier revendiqué par le groupe Etat islamique qui a fait douze morts en décembre 2016 sur un marché de Noël à Berlin.