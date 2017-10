Japon: Neuf cadavres découverts dans un appartement près de Tokyo

La police japonaise a trouvé neuf cadavres, dont deux décapités, dans un appartement de la grande banlieue de Tokyo le 31 octobre 2017. — Lucas Vallecillos/VWPics/SIPA

Découverte macabre. La police japonaise a trouvé neuf cadavres, dont deux décapités, dans un appartement de la grande banlieue de Tokyo, ont rapporté mardi plusieurs médias locaux. La police a arrêté l’occupant des lieux, un homme de 27 ans, selon la chaîne de télévision publique NHK. « Je les ai tués et je me suis un peu occupé des corps pour cacher les preuves », a déclaré l’homme à la police, toujours selon la NHK.

L’agence de presse Jiji a rapporté pour sa part que le jeune homme avait découpé les corps dans une salle de bain, et qu’une scie avait été retrouvée dans sa chambre. La police a trouvé sur place deux têtes coupées dans une glacière à l’entrée de l’appartement, avant de faire les autres macabres découvertes mardi, toujours selon Jiji.

Au total la police a trouvé les corps de huit femmes et d’un homme dans plusieurs grandes boîtes dans l’appartement, ont précisé les médias. Interrogé par l’AFP, un porte-parole de la police ne pouvait pas confirmer ces informations dans l’immédiat.

« Je cherche quelqu’un pour mourir avec moi »

Les autorités enquêtaient sur la disparition d’une femme de 23 ans depuis le 21 septembre et avaient découvert un lien entre elle et le jeune occupant de l’appartement en question, situé à Zama, dans la préfecture de Kanagawa, au sud-ouest de Tokyo, selon les médias. Cette femme avait tweeté « Je cherche quelqu’un pour mourir avec moi », selon le quotidien Sankei Shimbun. Selon d’autres médias, le jeune homme et cette femme étaient entrés en contact par l’intermédiaire d’un site contenant des informations sur les suicides.

9 bodies found in apartment in Zama, near Tokyo: police sources https://t.co/RLJIBYXzCL — Kyodo News - English (@kyodo_english) October 31, 2017

Les images de la télévision japonaise laissaient voir une présence policière massive bloquant les abords d’une grande maison où se trouve l’appartement. Une caméra de surveillance a capturé lundi des images de l’homme accompagné de la jeune fille, a indiqué la NHK en citant la police.