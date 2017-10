Grande-Bretagne: Un couple formé via un site de rencontres poursuivi pour préparation d'attentat

TERRORISME Munir Mohammed et Rowaida El-Hassan s’étaient rencontrés via le site singlemuslim.com, ils sont accusés d’avoir préparé, à deux, un attentat en Grande-Bretagne…

Capture d'écran du site de rencontres, singlemuslim.com — DR

Ils s’étaient rencontrés via un site de rencontres pour musulmans. Cela aurait pu être une histoire d’amour 2.0 parmi tant d’autres mais le couple est accusé d’avoir préparé un attentat, inspiré par Daesh. Il a comparu lundi devant le tribunal de l’Old Bailey à Londres.

Munir Mohammed prévoyait une attaque en loup solitaire

Munir Mohammed, 36 ans, avait rencontré Rowaida El-Hassan, une pharmacienne de 33 ans, par l’intermédiaire du site internet singlemuslim.com (littéralement musulman célibataire), où elle disait chercher un homme « très simple, honnête et direct, craignant Allah avant toute chose ».



D’après l’accusation, « Munir Mohammed était résolu à procéder à une attaque en loup solitaire, et Rowaida El-Hassan était au courant de son implication dans un tel projet ». Les deux accusés, eux, nient les faits. « De par ses qualifications, Rowaida El-Hassan avait une connaissance professionnelle des produits chimiques », a affirmé la procureure Anne White. « Elle a aidé Munir Mohammed en lui fournissant des informations sur les composants nécessaires à la fabrication d’une bombe, la façon de se les procurer, et l’a assisté dans ses recherches ».

Il disposait de manuels sur la fabrication d’explosifs

Au moment de son arrestation, en décembre dernier, Munir Mohammed était en possession de deux des trois composants requis pour fabriquer du TATP, ou peroxyde d’acétone, souvent utilisé par Daesh lors de ses attentats. Il disposait également de manuels sur la fabrication d’explosifs, de détonateurs fabriqués à partir de téléphones mobiles, et de ricin, dont la graine contient une toxine toxique.

>> A lire aussi : Terrorisme: Plus de 240 djihadistes ont regagné la France depuis 2012

Selon la procureure, Munir Mohammed était en contact, via Facebook, avec un homme qu’il pensait appartenir à Daesh, et s’était porté volontaire pour « un nouveau boulot au Royaume-Uni », censé désigner un attentat. Il avait prêté allégeance au groupe djihadiste en août 2016.