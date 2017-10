La pression monte. Lundi, trois membres de l’équipe de campagne de Donald Trump, dont son ex-directeur de campagne Paul Manafort, ont été inculpés dans le cadre de l’enquête du procureur spécial Robert Mueller sur les soupçons de collusion avec la Russie pendant la présidentielle américaine de 2016. A ce stade, il n’y a aucun élément incriminant directement le président américain, et ce dernier l’a rappelé sur Twitter. Mais l’enquête s’accélère, avec une demi-douzaine de conseillers de l’ancien candidat dans le collimateur de la justice.

Sorry, but this is years ago, before Paul Manafort was part of the Trump campaign. But why aren't Crooked Hillary & the Dems the focus?????