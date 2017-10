Affaire russe: L'ancien directeur de campagne de Trump inculpé de complot contre les Etats-Unis

L’ancien directeur de campagne de Donald Trump, Paul Manafort, s’est vu signifier de se livrer à la justice ce lundi matin dans le cadre de l’enquête sur l’affaire russe menée par le procureur spécial Robert Mueller, affirme le New York Times. Il a été inculpé dans la foulée de complot contre les Etats-Unis.

Il s’agit des premières inculpations dans le cadre de cette enquête sur l’ingérence de la Russie dans l’élection présidentielle de novembre 2016. L’injonction concerne également Rick Gates, un associé de Paul Manafort, et un troisième conseiller de Donald Trump.

Le chef de l’Etat américain a réaffirmé lundi qu’il n’existait « aucune collusion » entre son équipe et la Russie.

« Il n’y a AUCUNE COLLUSION ! », a-t-il tweeté. « Désolé, mais c’était il y a des années, avant que Paul Manafort ne fasse partie de la campagne Trump », a-t-il encore écrit. « Pourquoi Hillary la crapule et les démocrates ne sont-ils pas visés ????? », a-t-il ajouté.

