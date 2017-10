«Dossier russe» de la campagne américaine: Une première interpellation attendue ce lundi

Fin de week-end sur les nerfs à Washington. Adversaires comme alliés de Donald Trump attendaient dimanche, avec fébrilité, la confirmation officielle de la première inculpation dans « l’affaire russe » par le procureur spécial Robert Mueller, dont on ignore encore quelles sont les cibles. Selon plusieurs médias, des poursuites pourraient être lancées contre une ou plusieurs personnes, marquant une nouvelle étape dans l’enquête sur les supposées ingérences russes dans la campagne présidentielle américaine.

Face à l’imminence de ces actions judiciaires publiques, qui seraient les premières dans cette affaire, le président américain tente de déplacer l’attention sur le terrain politique. Dans une salve de tweets, il a de nouveau dénoncé une « chasse aux sorcières » et accusé son ancienne adversaire, Hillary Clinton, de collusion et d’autres méfaits.

All of this "Russia" talk right when the Republicans are making their big push for historic Tax Cuts & Reform. Is this coincidental? NOT!