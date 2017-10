L'aéroport d'Heathrow, à Londres, lance une enquête après une grosse faille dans sa sécurité

L'aéroport d'Heathrow à Londres a indiqué dimanche avoir lancé une enquête interne pour savoir comment une clé USB contenant des documents confidentiels a pu se retrouver en pleine rue, menaçant la sécurité du plus grand aéroport d'Europe. — DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

L'aéroport d'Heathrow à Londres a indiqué dimanche avoir lancé une enquête interne pour savoir comment une clé USB contenant des documents confidentiels a pu se retrouver en pleine rue, menaçant la sécurité du plus grand aéroport d'Europe.

Trouvée sur un trottoir de l’ouest de Londres

Un homme a trouvé cette clé USB sur un trottoir dans l'ouest de Londres. En la branchant sur un ordinateur, il a découvert 76 dossiers confidentiels (cartes, vidéos, documents) dont les itinéraires empruntés par la reine ou par des ministres et dignitaires étrangers et les mesures de sécurité mises en place lors de leur venue. Il a alors alerté le journal Sunday Mirror, qui rapporte l'affaire mais ne précise pas quand l'homme a trouvé la clé USB.

Heathrow launches an investigation after a USB stick with files about the Queen's security was found in the street. pic.twitter.com/WYEzhd6aT8 — UK News (@UK__News) October 29, 2017

Parmi les documents figuraient aussi les types de pièces d'identités nécessaires pour accéder à des zones réservées, l'emplacement des caméras de surveillance ou encore les horaires des patrouilles effectuées pour protéger le site d'attaques terroristes, selon le journal.

Une enquête interne lancée

«Nous avons examiné tous nos plans de sécurité et nous sommes certains que Heathrow reste sécurisé. Nous avons également lancé une enquête interne pour comprendre comment cela s'est passé et nous prenons des mesures pour prévenir un événement similaire à l'avenir», a réagi une porte-parole de l'aéroport, contactée par l'AFP.

«La sécurité de nos passagers et de nos collègues est la priorité absolue d'Heathrow. Le Royaume-Uni et l'aéroport d'Heathrow ont certaines des mesures de sécurité aérienne les plus rigoureuses au monde et nous restons vigilants face à l'évolution des menaces, en adaptant chaque jour nos procédures», a-t-elle ajouté.

L'aéroport d'Heathrow est le plus grand aéroport d'Europe. Il accueille plus de 76 millions de voyageurs chaque année et abrite 80 compagnies aériennes.