Washington promet une «réaction militaire massive» si la Corée du Nord utilise l'arme nucléaire

Le secrétaire américain à la Défense a prévenu samedi que la Corée du Nord s'exposerait à «une réaction militaire massive» si elle utilisait une arme nucléaire.

Donald Trump Trump doit effectuer une visite en Corée du Sud les 7 et 8 novembre.

Les options militaires des Etats-Unis dans la péninsule sont limitées.

Les Etats-Unis menacent. Le secrétaire américain à la Défense James Mattis a prévenu samedi que la Corée du Nord s'exposerait à «une réaction militaire massive» si elle utilisait l'arme nucléaire. «Toute attaque contre les Etats-Unis ou contre nos alliés sera vaincue», a déclaré lors d'une conférence de presse James Mattis, en visite en Corée du Sud, alliée des Etats-Unis. «Tout usage d'armes nucléaires par le Nord suscitera une réaction militaire massive, efficace et écrasante», a prévenu le responsable américain.

Tension très élevée

La tension reste très élevée dans la péninsule coréenne depuis que le régime de Pyongyang a effectué son sixième essai nucléaire et procédé à plusieurs tests de missiles balistiques théoriquement capables d'atteindre le territoire continental des Etats-Unis. Le numéro un nord-coréen Kim Jong-Un et le président américain Donald Trump ont régulièrement échangé des menaces guerrières verbales et des insultes personnelles.

Une déclaration énigmatique de Donald Trump affirmant début octobre qu'«il n'y a qu'une seule chose qui marchera» avec la Corée du Nord avait relancé les spéculations sur la possibilité d'un conflit armé. Donald Trump doit effectuer une visite en Corée du Sud les 7 et 8 novembre.

La diplomatie avant tout

James Mattis a assuré samedi que la diplomatie restait «le mode d'action préféré» des Etats-Unis pour résoudre la crise. «Nos diplomates sont le plus efficace lorsqu'ils sont soutenus par une force militaire crédible», a-t-il toutefois ajouté. James Mattis s'est rendu vendredi dans la zone démilitarisée (DMZ) qui sépare les deux Corées, où il a déclaré que les Etats-Unis souhaitaient une «solution diplomatique» à la crise.

«Comme l'a dit clairement le secrétaire d'Etat (Rex) Tillerson, notre but n'est pas la guerre, mais plutôt la dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible de la péninsule coréenne», a déclaré le responsable américain dans le village frontalier de Panmunjom.

Il a indiqué que son homologue sud-coréen Song Young-Moo et lui avaient «réaffirmé (leur) engagement mutuel en faveur d'une solution diplomatique pour faire face au comportement irresponsable et hors-la-loi de la Coréedu Nord». James Mattis a appelé samedi Pyongyang à «ne pas se faire d'illusions», relevant que la Corée du Nord est militairement «surclassée» par les Etats-Unis et par la Corée du Sud, qui héberge sur son territoire 28.500 soldats américains.

Des conseillers de MDonaldTrump soulignent cependant que les options militaires des Etats-Unis dans la péninsule sont limitées: la Corée du Nord dispose le long de la frontière de très importantes forces d'artillerie et de missiles à courte portée qui pourraient faire des dizaines de milliers de victimes en Corée du Sud au début d'un éventuel conflit. Séoul, la capitale sud-coréenne, qui compte 10 millions d'habitants, ne se trouve qu'à 50 kilomètres de la frontière.