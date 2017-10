En déplacement en Grèce, le leader de La France insoumise suit avec attention les derniers événements survenus en Catalogne. Alors que la Catalogne a proclamé son indépendance, entraînant la mise sous tutelle par Madrid de son exécutif et de son Parlement, Jean-Luc Mélenchon a évoqué « un enchaînement qui pousse à la tension ».

La réaction de J-L Mélenchon sur le déclaration unilatérale d'indépendance de la #Catalogne @franceinfo pic.twitter.com/4kat1HIW2S — Gilles Gallinaro (@GallinaroG) October 27, 2017

« Il faut voter »

« Je ne veux pas qu’on déclare comme ça l’indépendance ni qu’on la réprime, il faut voter », a-t-il déclaré en marge du lancement à Athènes du nouveau parti de Zoe Konstantopoulou, jadis très proche d’Alexis Tsipras devenue son opposante. « Je ne vois pas ce qu’on peut faire d’autre que ça », a poursuivi le député des Bouches-du-Rhône, évoquant « une situation d’impasse » et refusant de « faire partie de ceux qui se rangent, qui s’alignent ».

Jean-Luc Mélenchon a rappelé que le vote du Parlement catalan vendredi avait « semblé assez mouvementé » avec notamment une partie des élus refusant de voter. « Tous ceux qui souhaitent une issue pacifique et démocratique ne peuvent que s’alarmer de la situation de ce soir », a-t-il prévenu.

La situation profiterait selon Mélenchon au Premier ministre espagnol

Au-delà, il a déploré que le Premier ministre espagnol Mariano Rajoy « y trouve son compte parce que ça favorise une sorte d’exultation nationaliste dans le reste de l'Espagne, qu’il espère chevaucher ».

« On n’imagine pas que des gens vivent ensemble par force (…) mais ça ne peut pas non plus, me semble-t-il, se régler comme ça, le peuple doit être consulté », a encore souhaité le député qui avait demandé le 3 octobre une médiation de la France entre les acteurs de cette crise.

N.Se avec AFP