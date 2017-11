FAKE OFF Elles accompagnent des proches à un mariage...

Non, cette photo ne montre pas des fillettes qui vont se marier. — Capture d'écran Twitter

Des photos montrant des fillettes vêtues de robes blanches et tenant la main d'hommes adultes sont régulièrement reprises sur internet.

Ces fillettes sont présentées comme étant des mariées.

En réalité, il s'agit de proches des mariés lors d'un mariage de masse dans la bande de Gaza.

Méfiez vous des apparences. Une photo montrant des fillettes vêtues de robes blanches et tenant la main d'hommes adultes est détournée sur internet. De nombreux internautes affirment que les fillettes vont épouser les hommes.

FAKE OFF

Cette photo montre bien un mariage de masse, qui a eu lieu en Palestine en 2009. Mais les fillettes ne sont pas les mariées : ce sont des proches des couples. Les hommes photographiés, eux, sont bien les mariés.

Des mariages de masse sont bien organisés dans la bande de Gaza par le Hamas. L'un d'entre eux s'est déroulé en juillet 2009. C'est très probablement lors de cet événement que les fillettes et les hommes ont été photographiés. Et c'est suite à cette occasion que l'intox est née.

Des fillettes sur leur 31

Selon l'Agence France Presse (AFP), 450 hommes se sont mariés à cette occasion. Un journaliste de SkyNews, qui a assisté à la cérémonie, raconte que les mariés étaient âgés d'environ 18 à 28 ans. Les fillettes qui les accompagnent sont leur nièces et leurs cousines, « habillées sur leur 31, portant des robes blanches. » Quant aux mariées, elles n'apparaissent pas sur les photos, pour une raison toute simple : elles ne sont pas au même endroit, explique le journaliste.

Les mariées ont dansé « à l'intérieur »

Depuis le Hamas a organisé d'autres mariages de masse. Le Times of Israel rapporte qu'en juillet 2016, 330 femmes et hommes ont été unis. « En plus de couvrir tous les frais du mariage, le Hamas a aussi donné à chaque couple 700 dollars en liquide, donnés par une association caritative d'Arabie Saoudite », écrit le journal. Avant de préciser : « Comme le veulent les coutumes locales, les mariés ont dansé avec leurs jeunes soeurs qui étaient habillées en blanc, tandis que les mariées ont dansé à l'intérieur dans un souci de pudeur. » Le mariage (côté hommes) est visible dans cette vidéo.

Un nouveau mariage cette année

En septembre 2017, le Hamas a de nouveau organisé un nouveau mariage de masse qui a été filmé. Dans la vidéo, on voit clairement des fillettes en habits de cérémonie qui portent un gâteau devant les couples (à 0,27'). Cette fois-ci, on voit aussi les couples de mariés (à 0,31') et les femmes sont bien adultes.

Il est donc faux d'affirmer que ces photos qui tournent sur internet depuis 2009 montrent des mariages d'enfants. Les fillettes sont simplement des proches des mariés.

>> A lire aussi : Comment repérer une fake news ?

Si vous avez une doute sur une photo que vous voyez sur internet, plusieurs astuces peuvent vous aider à remonter à sa source. Vous pouvez faire un clic droit sur la photo et sélectionner l'option « rechercher une image avec Google ». Vous pouvez aussi utiliser l'outil Tineye, qui recherchera l'image sur le web. En deux clics, vous connaîtrez la source de l'information...

20 Minutes est partenaire de Facebook pour lutter contre les fake news. Grâce à ce dispositif, les utilisateurs du réseau social peuvent signaler une information qui leur paraît fausse.

Si vous souhaitez que l'équipe vérifie une information, contactez-les par mail à l'adresse contribution@20minutes.fr.