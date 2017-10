EN DIRECT. Catalogne: Le parlement de Catalogne proclame l’indépendance… Le Sénat autorise la mise sous tutelle de la région...

16h26 : Le président du Conseil européen Donald Tusk rejette la proclamation d'indépendance de la Catalogne

« Pour l'Union européenne, rien ne change. L'Espagne reste notre seul interlocuteur. J'espère que le gouvernement espagnol privilégiera le dialogue plutôt que la force ».

For EU nothing changes. Spain remains our only interlocutor. I hope the Spanish government favours force of argument, not argument of force.