Allemagne: Si vous prévoyez de prénommer votre enfant Lucifer, c'est mort

Des scientifiques ont découvert que le prénom pouvait déterminer la forme du visage — Marie Lombard/20 Minutes

Ces parents allemands pensaient certainement que c’était une idée d’enfer. Mais il leur a pourtant été interdit de prénommer leur enfant Lucifer.

Un employé du bureau de l’état civil allemand a refusé d’apposer ce nom sur le certificat de naissance de l’enfant. Les parents, eux, ont refusé de lui en donner un différent, rapporte Deutsche Welle. La justice a tranché, interdisant aux parents de prénommer leur enfant avec un nom associé à celui du diable. Le petit garçon a finalement été prénommé Lucian.

« Porteur de lumière » en latin

Le nom « Lucifer » signifie en latin « Porteur de lumière ». Dans la tradition chrétienne, Lucifer est considéré comme un ange déchu pour s’être rebellé contre Dieu. Il est assimilé à Satan et au Diable.

En 2016, les prénoms les plus donnés aux enfants allemands étaient plus « classiques ». Chez les filles, Marie, Sophie et Sophia forment le trio gagnant. Chez les petits garçons, on retrouvait Elias, Alexander et Maximilian.