Migrants: Un réseau de passeurs vers l'Angleterre démantelé

MIGRATIONS Le chef du réseau, sous surveillance depuis janvier, est un handicapé se déplaçant en fauteuil roulant «venu d’Afghanistan et qui était basé en Grande-Bretagne»…

Un policier britannique à Newport — GEOFF CADDICK / AFP

Un réseau de passeurs de migrants vers l’ Angleterre a été démantelé, conduisant à l’arrestation de 26 personnes lors de raids dans plusieurs pays d’Europe, a annoncé ce jeudi l’Office européen des polices Europol.

Le réseau « est soupçonné d’avoir transporté des migrants dans des véhicules adaptés spécialement, traversant plusieurs pays membres de l’Union européenne, avec la Grande-Bretagne comme destination finale », a précisé Europol dans un communiqué.

Un réseau européen démantelé

Le chef du réseau, qui était sous surveillance depuis janvier, est un handicapé se déplaçant en fauteuil roulant « venu d’Afghanistan et qui était basé en Grande-Bretagne », selon la même source. La fouille d’un minibus a révélé que l’arrière du véhicule était doté de petits bancs en bois pour transporter les passagers. Des doubles portières avaient été aménagées dans d’autres véhicules pour dissimuler les passagers clandestins.

La Belgique, la Bulgarie, la France, les Pays-Bas et la Grande-Bretagne ont participé aux opérations pour démanteler ce réseau, les forces de police procédant à 42 perquisitions. Onze arrestations ont eu lieu en Grande-Bretagne, et notamment à Londres et Birmingham, motivées par « le soupçon d’aide à l’immigration illégale », selon un communiqué du ministère britannique de l’Intérieur.

Huit personnes arrêtées en Belgique

Des « personnes souvent vulnérables sont traitées comme de simples objets. Beaucoup tombent dans les mains d’autres groupes criminels qui chercheront à les exploiter à des fins d’esclavage moderne, comme l’exploitation salariale ou le trafic sexuel », a expliqué un responsable chargé des enquêtes au ministère britannique, Steve Dann.

En Belgique, huit personnes ont été arrêtées dans le cadre de la même affaire. Les procureurs belges ont évoqué un groupe criminel « très bien organisé, qui cherchait à introduire en Grande-Bretagne des personnes venues de Syrie et d’Afghanistan, principalement depuis l’Europe de l’Est ».

Sept arrestations ont eu lieu en Bulgarie. « Cette affaire montre comment un élément criminel peut facilement diriger un réseau considérable à l’échelle de l’Europe depuis un pays membre de l’UE », a souligné le responsable d’Europol en charge des trafics illégaux de migrants, Robert Crepinko.