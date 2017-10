Finlande: Un accident de train fait au moins quatre morts

Un accident de train s'est produit ce 26 octobre 2017 dans le sud-ouest de la Finlande. — Markku Ulander / Lehtikuva / AFP

Quatre personnes sont mortes ce jeudi dans le sud-ouest de la Finlande lors d’une collision entre un train et un véhicule de l’armée, a annoncé la police locale.

« Quatre morts et beaucoup de blessés dans un accident de train », a twitté la police. Les forces armées ont précisé sur leur site Internet que l’accident s’était produit à 8h (5h GMT) et impliquait une camionnette dans laquelle se trouvaient huit conscrits. « Trois d’entre eux sont morts et quatre ont été blessés », ont-elles indiqué. Un passager du train est également décédé, a écrit la police.

Un exercice militaire

L'incident a eu lieu à Raasepori, à l'extrême-sud du pays. Le véhicule militaire participait à un exercice, ont rapporté les médias locaux. Les blessés, 11 personnes, ont été transportés dans deux hôpitaux de la région selon l'agence finlandaise STT.

En Finlande, le dernier grave accident ferroviaire remonte à 1998. Onze personnes étaient mortes et 39 blessées à la suite du déraillement d'un train à Jyväskylä dans le centre du pays. L'accident avait eu lieu à l'entrée de la gare de triage alors que le train franchissait à trop grande vitesse (plus de 100 km/h) un aiguillage.