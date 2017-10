Brésil: Un parc national ravagé par un incendie

Vue aérienne de la zone affectée par le feu au parc national Chapada dos Veadeiros le 23 octobre 2017. — AFP PHOTO CHICO MENDES INSTITUTE FOR BIODIVERSITY CONSERVATION / BYLINE FERNANDO TATAGIBA

Un incendie qui serait d’origine criminelle a ravagé une surface de quelque 54.000 hectares du parc national de Chapada dos Veadeiros, dans l'Etat de Goias situé dans le centre du Brésil. Il n’était toujours pas maîtrisé ce mardi.

Le parc national, célèbre pour sa biodiversité tropicale très riche et ses nombreuses espèces protégées, est inscrit au patrimoine de l’Unesco depuis 2001.

Le feu a brûlé 25 % du parc national

Près d’un quart de ce parc situé à 250 km de la capitale fédérale Brasilia a été la proie des flammes depuis que cet incendie s’est déclaré le 17 octobre dernier.

Une centaine de pompiers soutenus par des hélicoptères et des avions de l’armée luttaient contre les foyers, a déclaré l'Institut Chico Mendes pour la Conservation et la biodiversité (ICMBio), responsable de la zone protégée.

Toutes les visites touristiques suspendues

Les autorités n’ont fait état d’aucun blessé dans cet incendie, qui a démarré près d’une route et dont l’ICMBio suspecte l’origine criminelle. Toutes les visites touristiques ont été suspendues.

La région est chaque année victime de sécheresse entre avril et septembre, une sécheresse encore plus grave cette année avec le retard des premières pluies et qui justifie actuellement des rationnements d’eau à Brasilia.