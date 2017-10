La Slovaquie s'autoproclame «îlot pro-européen» en Europe centrale

Le chef du gouvernement slovaque Andrej Kiska le 29 mars 2014 à Bratislava — Michal Cizek AFP

La Slovaquie est devenue un « îlot pro-européen » en Europe centrale, a estimé ce mardi le chef du gouvernement slovaque dans une déclaration affichée sur son site officiel deux jours après l’annonce de la victoire d’un parti eurosceptique en République tchèque voisine.

En même temps, dans une déclaration commune sans précédent, le chef de l’Etat slovaque Andrej Kiska, le président du parlement Andrej Danko et le Premier ministre Robert Fico, ont confirmé « l’orientation pro-européenne et pro-atlantique » de leur pays dont l’avenir réside, selon eux, « au cœur de l’Union européenne et dans l’intégration continue de la zone euro ».

Une Slovaquie isolée de ses partenaires du groupe de Visegrad

« La Slovaquie devient un îlot pro-européen en Europe centrale », s’est félicité Robert Fico en soulignant qu’avec cette déclaration il faisait exception à sa règle de ne pas commenter les résultats des élections à l’étranger.

Après la victoire législative du parti ANO du milliardaire tchèque Andrej Babis qui a fondé sa campagne sur des propos anti-immigration et anti-euro, la Slovaquie semble se démarquer ainsi de ses partenaires du groupe de Visegrad, la République tchèque, la Hongrie de l’anti-libéral Victor Orban et la Pologne gouvernée par le parti conservateur nationaliste Droit et Justice (PiS).